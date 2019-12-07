“ملكة الكوميديا”.. وفاة أكبر ممثلة سنًّا في العالم

توفيت الممثلة البلغارية ستويانكا موتافوفا، أحد أقدم ممثلات العالم عن 97 عامًا، والتي اشتهرت بلقب ملكة الكوميديا، وبدأت التمثيل في 1945 عندما لعبت دور خادمة في مسرحية ”حيل سكابين“ لموليير. ويعتقد أن موتافوفا كانت أكبر الممثلات سنًّا بعد وفاة الممثل الروسي فلاديمير زلدين في 2016 عن 101 عام. وذاع صيت موتافوفا في بلغاريا بعدما شاركت في عدة أعمال كوميدية وبرامج ترفيهية تلفزيونية وقامت بجولة في مسارح أمريكا الشمالية وأوروبا وهي في سن الرابعة والتسعين.

وظلت موتافوفا تمارس مهنة التمثيل حتى قبل شهور قليلة من وفاتها وحصلت على العديد من الجوائز على مدار مشوارها الفني الطويل. وقال رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف اليوم الجمعة متحدثا عن الممثلة الراحلة: ”رحلت إنسانة طيبة للغاية، كانت دائمًا أحد رموز المسرح البلغاري“. وصرحت لرويترز في مقابلة أجريت معها قبل عامين أنها لم تندم أبدًا على قرار امتهان التمثيل. وقالت خلال المقابلة ”لو عدت لسن العشرين مجددًا لاخترت أن أكون ممثلة أيضًا“.