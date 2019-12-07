الثلاثاء.. سوزان نجم الدين وتامر حبيب في العرض الخاص لفيلم جودي

يقام الثلاثاء القادم بسينما الزمالك في تمام السابعة مساء العرض الخاص للفيلم الانجليزي "جودي" الفائز بتسعة جوائز عالمية حتى الآن.
تدور أحداث الفيلم في شتاء 1968، حين تصل المؤدية الأسطورية "جودي جارلاند" إلى لندن لأداء سلسلة من الحفلات الموسيقية، والتي قد يضحي كثيرون بنزاهتهم الفنية للمشاركةبها، وهذا بعد مرور ثلاثين عامًا على انطلاقة نجوميتها في فيلم ساحر أوز، فبينما تعد جودي نفسها للحفل، تتصارع مع الإدارة، سحر الموسيقيين، ذكريات طفولتها وأصدقائها ومعجبيها.
الفيلم من إخراج روبرت جولد وتأليف توم إيدج، وبطولة كلمن رينيه زيلويجر وروفوس سيويل وفين واتتروسك ومايكل جامبون وجيسي باكلي وجون داخلي.
يحضر العرض عددًا من الشخصيات العامة منهم تامر حبيب وعبد الرحيم كمال وعمر جمال والنجوم سوزان نجم الدين ومحمد فهيم ورامي وحيد وألفت عمر وملك بدوي والنقاد وليد سيف وماجدة خير الله والإعلامين عماد الدين حسين ومحمد فتحي والروائي أحمد العايدي، وعدد كبير من النقاد والشخصيات العامة.
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