فيديو.. نداء شرارة تتخطي 200 ألف مشاهدة بـ"بس يقبرني"

تخطتي النجمة الشابة نداء شرارة بأغنية "بس يقبرني" الحاجز 250 ألف مشاهدة وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب. "بس يقبرني" من كلمات الشاعر الغنائي تيم ومن ألحان جان ماري الرياشي ومن إنتاج وتوزيع جان ماري الرياشي. ماري الرياشي. Advertisements ويذكر أن آخر اعمال نداء شرارة أغنية "حبيتك بالتلاتة" باللهجة المصرية، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب.

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