ميرنا وليد - بيروت - أكدت معلومات خاصة لموقع "الفن"، أن الحديث اليوم عن وفاة الفنان السوري ​جورج وسوف​ غير صحيح، وأن "أبو وديع" حي يرزق وبكامل صحته، ويتابع علاجه إثر الشلل المؤقت الذي أصابه قبل سنوات.

وإستغربت المعلومات إصرار البعض على الترويج لهكذا الأكاذيب، حتى تحوّل الأمر أشبه بالذي حصل مع الفنانة الراحلة صباح، والتي طاردتها شائعات الوفاة لأعوام قبل أن تفارق الحياة.

يُذكر أن وسوف لازال في لبنان، وتحديداً في منزله بمنطقة بحرصاف، ولم ينتقل الى سوريا على الإطلاق في هذه الفترة، ووضعه الصحي ممتاز ولا يعاني من أي عوارض أو أمراض.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص "الفن"- هذه حقيقة وفاة جورج وسوفخاص الفن- نداء شرارة: "بس يقبرني نقلة جديدة وأحب اللهجة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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