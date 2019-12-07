خاص الفن- نداء شرارة: "بس يقبرني نقلة جديدة وأحب اللهجة اللبنانية"

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت الفنانة الاردنية ​نداء شرارة​ اغنية لبنانية جديدة بعنوان "بس يقبرني" وهي تحمل لونا جديدا بالنسبة لها. وتحدثت نداء عن هذه الاغنية في حديث خاص مع موقع الخليج 365 قائلة :"الاغنية من كلمات تيم، ألحان وتوزيع موسيقي وانتاج جان ماري رياشي ، اردنا ان نصدرها بهذه الفترة بعد ان تم تأجيلها من قبل، واتمنى ان تحصد النجاح الذي تستحقه. وبعد نجاح حبيتك بالتلاتة، اردت ان اقدم نقلة جديدة ومختلفة، هي صدرت منذ ساعات وحققت أكثر من 100 ألف مستمع وأتأمل بنجاحها".

وتابعت :"اللهجة اللبنانية من اقرب اللهجات الى قلبي وحققت بها نجاحا كبيرا في اغنية بعدو عطرك التي كانت أغنية كلاسيكية، اما أغنيتي الجديدة بس يقبرني فهي ايقاعية تشبه ذوق الشعب اللبنانية والعربي الذي يحب هذه اللهجة".