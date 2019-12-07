موجز الفن: مخرج يهدد بالإنتحار بسبب غادة عبد الرازق وصراع بين الشقيقتين سلمى ومها المصري

ميرنا وليد - بيروت - مخرج يهدد بالإنتحار بسبب غادة عبد الرازق وصراع بين الشقيقتين سلمى ومها المصري موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية هيفا وهبي تسحر المتابعين بصور جديدة من لوك "أشباح أوروبا" https://www.elfann.com/news/show/1257852 خاص "الفن"- صراع بين الشقيقتين سلمى ومها المصري! https://www.elfann.com/news/show/1257800 وفاء الكيلاني تفاجئ الجمهور بلوك شعرها الجديد https://www.elfann.com/news/show/1257846 قمر بصورة شبه عارية https://www.elfann.com/news/show/1257802 مخرج مصري يصل للإنتحار بسبب غادة عبد الرازق ويقاضيها https://www.elfann.com/news/show/1257850 زوجة فنان شهير تتهمه بخيانتها مع فنانة والأخيرة ترد https://www.elfann.com/news/show/1257845 وفاة ملكة جمال بحادث سير مروّع في الولايات المتحدة الأميركية https://www.elfann.com/news/show/1257842 Copyright : ElFann.com المزيد المزيد

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