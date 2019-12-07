رامي عياش متهم بريء ولا يحتاج للتبرير

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الفنان ​رامي عياش​ لبعض التعليقات السلبية الصادمة المتهمة بأنه يروج لنفسه اكثر من خلال فيديو لا يحتوي بالحقيقة الا على انسانية. ففي خطوة مميزة منه، ساعد رامي عياش سيدة تعرضت لوعكة صحية في مطار بيروت الدولي وسقطت أرضاً، وإنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو من لحظة تدخل عياش لمساعدة السيدة.

وفي التفاصيل، فقد ظهر رامي عياش في الفيديو وهو يساعد السيدة لكي تستيقظ من حالة الإغماء التي تعرضت لها، كما طلب من بعض الأشخاص المياه لكي يساعد السيدة.

إتهام رامي أجبره على الرد، رغم انه يجب أن يُشكَر على خطوة التي تدل على تواضع وأخلاق عالية فقال :"موضوع عفوي جداااا وتلقائي وهيدا أقل واجب . اعتبرتها امي او اي انسانة قريبة كيف ما بساعدا ووقعت قدامي.. تخيّل بعض العقول المريضة عمبتقول لشوا ساعدتها لتشتهر ؟؟!! خلصت الدني !!"

رامي إتُّهم وهو الذي طالما كان قريباً من هموم الناس، إن كان بمواقفه اليومية أو من خلال جمعيته الإنسانية "عياش الطفولة".

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