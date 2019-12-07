تراند اليوم : إلهي تنسترو .. بدرية طلبة تشفي من وعكتها الصحية بفضل دعاء جمهورها – صورة

تعرضت الفنانة بدرية طلبة لوعكة صحية مفاجئة خلال اليومين الماضيين.

تتواجد “طلبة” في المملكة العربية السعودية لعرض مسرحية “لوكاندة الأوباش” التي تشارك في بطولتها، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقبل العرض الأول للمسرحية تعرضت بدرية لأزمة صحية، لكن لالتزامها بالعرض لم تتمكن من الراحة، ونشرت فيديو ظهرت فيه على الفراش تركب بعض المحاليل الطبية وتضع المكياج في نفس الوقت لتستعد للعرض.

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وطمأنت بدرية جمهورها عليها ونشرت صورة كتابية عبر حسابها على Instagram أكدت فيها أن صحتها تحسنت بفضل الله ودعاء محبيها، ووجهت الشكر لكل من اهتم وسأل عنها.

مسرحية ‏”لوكاندة الأوباش” من بطولة حسن الرداد ومايا دياب وماجد المصري وبدرية طلبة وحمدي الميرغني وأوس ‏أوس وإيمان العاصي وهالة فاخر وسعد الصغير وحسن عبد الفتاح وإنجي علي، المسرحية من إنتاج حمدي ‏بدر ومن تأليف محمد عز وإخراج أشرف زكي‎.‎

يعد “موسم الرياض” ضمن المواسم الترفيهية التي أطلقتها المملكة السعودية مؤخرا، وتهدف ‏لتعزيز ‏السياحة ‏بالبلاد وإطلاق الفعاليات المتنوعة من حيث المضمون والمحتوى، حيث بدأ الموسم في 11 ‏أكتوبر ‏الماضي ‏ومن المقرر أن يستمر حتى 15 ديسمبر‎.