ناهد السباعي: بناء جامع باسم هيثم أحمد زكي

كتب امير فتحي في السبت 7 ديسمبر 2019 12:55 صباحاً - أعلنت الممثلة ناهد السباعي عن إنشاء جامع باسم الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

كشفت ناهد عن الأمر عبر حسابها على Instagram، إذ نشرت صورة الجامع وأوضحت أنه تم بناؤه.

قالت ناهد إن أصدقاء هيثم من المدرسة وآخرين قاموا ببناء مسجد باسمه، على أن تكون أول صلاة فيه يوم 13 ديسمبر.



وكتب ناهد داعية لهيثم بالرحمة والمغفرة وأن يتقبل الله منهم الأعمال الخيرية.يذكر أن هيثم أحمد زكي توفى في نوفمبر 2019 بعدما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، وتبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.