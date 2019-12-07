شاهدوا شجار بين هيدي كرم ووالدتها.. والسبب؟

كتب امير فتحي في السبت 7 ديسمبر 2019 12:55 صباحاً - تشاجرت الممثلة المصرية ​هيدي كرم​ مع والدتها بسبب كثرة الأحذية التي تمتلكها كلاً منهما.

ونشرت هيدي على حسابها الخاص على احد واقع التواصل الاجتماعي مقطعين، الأول يظهر دخول هيدي الغرفة على والدتها التي كانت تقوم بإنزال الأحذية الشتوية عن خزانة الملابس لاستبدالهم بالأحذية الصيفية، قائلة: “وطول النهار تتريقي عليا عشان عندي جزم كتير ولبس كتير!”، وفي المقطع الثاني انتهى الخلاف وحُلّت المشكلة بينهما.

وكانت أكدت هيدي كرم مؤخرا أن قرار الزواج الذي اتخذته وهي في سن صغيرة كان قراراً خاطئاً، لأن الفارق بالسن بين الرجل وزوجته يولد عدم الإنسجام والتفاهم.