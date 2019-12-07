فن ومشاهير

فيفي عبده تخطف الأنظار بإطلالة بغاية الأناقة

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في السبت 7 ديسمبر 2019 12:55 صباحاً - أطلّت الممثلة والراقصة المصرية ​فيفي عبده​ على المتابعين من خلال صورة جديدة نشرتها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وبدت فيفي في الصورة بغاية الأناقة، اذ انها ارتدت فستان طويل مقلم وقبعة باللون الأسود ووضعت نظارة شمس.
وعلقت فيفي على الصورة قائلة: “لا.. اسكوزمي.. انا مكبرتش ولاحاجة.. انتوا اللي مولودين متأخر”.


الجدير ذكره ان فيفي عبده فجعت مؤخرا بوفاة شقيقتها سعاد، وكتبت على صفحتها الخاصة :”إنا لله و إنا اليه راجعون أختي في ذمة الله، الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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