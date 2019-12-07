كتب امير فتحي في السبت 7 ديسمبر 2019 12:55 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية هايدي موسى مقطع فيديو جديد لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر غنائها أغنية “جابوا سيرته” للفنانة السورية أصالة نصري.
ولاقى هذا الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين اللذين اشادوا بصوت هايدي وبالأغنية.
أغنية “جابوا سيرته” من كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.
الجدير ذكره أن هايدي موسى كانت قد بدأت مسيرتها الفنية من خلال برامج اكتشاف المواهب “أراب أيدول وستار أكاديمي”، وقدمت العام الماضي ألبومها الأول بعنوان “حنية الدنيا”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. هايدي موسى تبهر المتابعين بغنائها لأصالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.