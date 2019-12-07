شكرا لقرائتكم خبر عن مطاردو الأشباح يعودون بقوة فى فيلمهما Ghostbusters.. صور جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تأكيد عودة فريق مطاردي الأشباح الشهير بالكامل فى جزء جديد من سلسلة أفلامهما بعنوان Ghostbusters، كشفت الشركة المنتجة للجزء الجديد عن بوستر رسمي يظهر من خلاله سيارتهم الشهيرة في المطاردة.

وانضم مؤخراً الممثل العالمي بيل موراي لتجسيد شخصيته الشهيرة في الأحداث، بعد أن أشارت بعض التقارير لاستبعاده من الجزء الجديد لانشغال جدول مواعيده ببعض الأعمال السينمائية المرتبط بها خلال الفترة القادمة.



البوستر الجديد

ودارت أحداث السلسلة الشهيرة حول ثلاثة علماء غريبى الأطوار يتم فصلهم من مراكزهم في جامعة نيويورك بسبب دراستهم لعلوم ما وراء الطبيعة، فيقررون أن يشكلوا مجموعة لصيد الأشباح يقدمون فيها خدماتهم للناس مقابل المال.

حقق فيلم "Ghostbusters" الأصلى إيرادات بلغت 242.2 مليون دولار على المستوى المحلى، وأكثر من 295 مليون دولار فى جميع أنحاء العالم، الفيلم كان من بطولة بيل موراى ودان أيكرويد وهارولد رميس وارنى هدسون وسيجورنى ويفر، وفقا لما نشره موقع " thewrap".

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