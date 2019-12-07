شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حضور جماهيرى كبير لـ"جبر الخواطر" فى ثالث أيام الإسكندرية المسرحى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية اليوم حضورا جماهيريا كبيرا جاء لمشاهدة العرض المسرحى "جبر الخواطر"، المشارك بفعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحى العربي للمعاهد والكليات المتخصصة من قبل طلاب وحدة الإسكندرية بالمعهد العالى للفنون المسرحية.

"جبر الخواطر" تدور أحداثه داخل حضرة ذكر صوفية، حيث يظهر صراع من أحد المشايخ القدامى على عباءة مشيخة الحضرة التى تمنح لأحد المريدين، ومن هنا يبدأ الصراع وخطة الغواية التى يدبرها الشيخ الأقدم الذى يرى أنه الأحق بالعباءة.

"جبر الخواطر" تمثيل أحمد عماد، سالى السيد، شيريهان شاذلى، أكرم نجيب، بسام ممدوح، عازف شريف ياسر، منشد محمد جابر، راقصون مصطفى سيف، محمد صلاح، عبد الرحمن محسن، تأليف وإخراج محمد الكلزة.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحى العربى للمعاهد والكليات المتخصصة يقام تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه د. أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان، ونائب رئيس المهرجان د. انجى البستاوى.

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