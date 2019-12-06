مي العيدان تقسو بانتقاد أمل العوضي.. إليكِ ما قالته لها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شنّت الممثلة والإعلامية الكويتية مي العيدان هجومًا حادًا على زميلتها في المهنة أمل العوضي بسبب ملابسها والتي وصفتها بالفاضحة والجريئة.

وقالت مي خلال برنامجها "كشف حساب": "أمل العوضي إنتي من عيلة كثير نقدرها ونحترمها، لكن لبسك وايد فاضح وفيه كمية عري مو معقولة.. إنتوا في بنات يقتدون فيكم خاصة المراهقات.. أنا عندي سؤال هل ترضين على بنتك تلبس هيك اللبس؟".

وأضافت: "إنتي كويتية عيب عليكي.. مو ناقصك جمال حتي تلبسي كمية العري هاد .. ليكي صور عندي بملابس محتشمة واوايت وايت كلها رقي.. راجعي نفسك أمل العوضي ومتبقي مثال سيء".

https://www.instagram.com/p/B5u6mLKA9bh/?igshid=5qdej0tab9zb

وكانت مي العيدان كشفت عن حقيقة خطوبة الإعلامية أمل العوضي، بعد أن استعرضت الأخيرة خاتمًا ماسيًّا عبر "سناب شات" أرفقته بعبارة: "اللهم لك الحمد على ما أعطيت" ووضعت "إيموجي" خاتم.

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وأكّدت العيدان عبر مقطع فيديو أنها أجرت اتصالاً هاتفيًّا بالإعلامية أمل العوضي لتتأكّد من حقيقة خطوبتها، مشدّدة على أنها نفت هذه الأنباء التي انتشرت بسرعة البرق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت مي أن "العوضي" أخبرتها خلال المكالمة الهاتفية بأنها اشترت الخاتم من أموالها، وليس خاتم زواجها كما ظن الجمهور، مشيرةً إلى أنها لم ترتبط بعد، وخبر خطوبتها ما هو إلا شائعة.

وكانت أمل العوضي فاجأت جمهورها، بمقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، وهي ترتدي فستان تايجر أبرز قوامها الممشوق، فضلاً عن وضعها مكياجًا تناسب مع إطلالتها الأنثوية الأنيقة.

واستعرضت الفنانة الكويتية "شبْكتها" وهي عبارة عن خاتم ألماس، مُعلقةً: "ما شاء الله.. اللهم لك الحمد على ما أعطيت"، ثم وضعت إيموشن الخاتم بجانب تعليقها، والذي يرمز للخطوبة.

يُذكر أن أمل العوضي سبق لها الزواج عام 2008، وابتعدت عن الفن في هذه الفترة من أجل التفرغ لبيتها، وأنجبت ابنتها الوحيدة "منيرة"، إلا أنها عادت مجددًا للتمثيل بعد أن وقع الانفصال مع زوجها، ولم تتزوج حتى الآن.