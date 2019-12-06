شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحه بالسينمات 25 ديسمبر.. شاهد حروب القرن الماضى فى برومو فيلم 1917 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة Universal Pictures فيديو ترويجى جديد لـ فيلم الأكشن والحرب 1917، والمقرر طرحه فى دور العرض حول العالم في 25 ديسمبر الجارى.

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فيلم (1917) من بطولة بنديكت كومبرباتش، أندرو سكوت، ريتشارد مادن، دين تشارلز تشابمان، جورج ماكاي، مارك سترونج، كولين فيرث، جون هولينجورث، دانيال ميس، كريس والي، ادريان سكاربورو، نبهان رضوان، جيران هويل، جاستن إدواردز، روبرت مايسر، ويخرجه سام مينديز.

ويعد فيلم 1917 من أكثر الأفلام المنتظرة خلال العام الذى يقترب من الانتهاء، منذ أن تم التحضير له منذ فترة وتم الإعلان عن النجوم المشاركين فيه مما جعله من أهم أفلام المنتظرة خلال هذا العام لما يتضمنه من تشويق وإثارة تتميز بها أفلام الحروب، مثلما ظهر خلال الفيديو الترويجى الخاص به التي طرحته الشركة المنتجة له على موقع يوتيوب.

فيلم (1917) تدور قصته حول جنديان بريطانيان يذهبا في مهمة مستحيلة، حيث يتعين عليهما دخول أرض العدو اثناء الحرب العالمية الأولي، من إجل إيصال رسالة لمنع قواتهم المحاصرة بالداخل من السير تجاه فخ مميت.