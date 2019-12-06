شكرا لقرائتكم خبر عن ابن الوز عوام.. نجلة كيلي جينر في مغامرة جديد للتزحلق على الجليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الاجنبية، عن سوء حالة "ستورمي" النفسية، نجلة كلاً من نجمة تليفزيون الواقع كيلي جينر والمغنى العالمي ترافيس سكوت، بعد انفصال والديها منذ أسابيع قليلة، وهو ما ظهر في العديد من المناسبات الخاصة.

وحرصت جينر صاحبة الـ 22 عاماً، على مشاركة جمهورها عبر انستجرام مغامرة نجلتها الجديدة في رحلة تزحلق على الجليد، وهو ما ظهرت فيها الطفلة صاحبة العامين بملابس الجليد وعلى أتم استعداد وتقوم بالتزحلق على الجليد بمفردها.

ووفقا لموقع كشف موقع " People " ، فإن ستورمى ستقضي وقتًا متساويًا بين كيلي جينر و ترافيس سكوت ، حيث ستكون تربيتها مشتركة بينهما ".

وأكد مصدر للموقع أن كيلي جينر و ترافيس سكوت يسعيان بكل جد حتي لا يؤثر انفصالهما علي " ستورمي" أكثر من اللازم لذلك افضل قرار هو قضاء وقت متساوي بين الأبوين.