شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. أحمد العوضى يكشف كواليس مسلسله الجديد شديد الخطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان أحمد العوضى ، كواليس مسلسله الجديد شديد الخطورة، والذى يعد أول مسلسل فى الدراما المصرية ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 7 حلقات.









وعلق الفنان أحمد العوضى، على الصور قائلا:"مسلسل شديد الخطورة (مالك البغدادي) .. قريبا إن شاء الله".

يذكر أن الفنان أحمد العوضى اقترب من انتهاء تصوير مسلسله "شديد الخطورة"، حيث صورعدة مشاهد فى العديد من الأماكن المتفرقة فى منطقة بولاق أبو العلا أعلى أحد الأسطح، ومشاهد بحى روض الفرج داخل أحد الهناجر، وفى منطقة 6 أكتوبر وأماكن أخرى.

"شديد الخطورة" بطولة أحمد العوضى، ريم مصطفى، هادى الجيار، رياض الخولى، حسنى شتا، محمود حجازى، ليلى حسين، ناهد رشدى، وعدد أخرمن الفنانين، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام على، إنتاج سينرجى.

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