شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة غزل من رجاء الجداوي لـ شريهان في عيد ميلادها : بنتي التي لم أنجبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل النجمة شيريهان، بعيد ميلادها الـ 55، اليوم، فمنذ انطلاق الساعات الأولى من اليوم، وسرعان ما انتشرت صور النجمة من عشاقها في مختلف أنحاء الوطن العربي، لتهنئتها بعيد ميلادها الذي ينتظره الكثيرون.

وحرصت الفنانة رجاء الجداوي، على تهنئة شريهان بعيد ميلادها، ونشرت مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها، وتغزلت فيها قائلة " حبيبتي الغالية اوي شري أو بنتي التي لم أنجبها كل سنه وانت طيبه وسعيدة وممتعه بالصحة يارب، بحبك يا شري".

ويذكر أن المخرج هادى الباجورى، كان قد كشف فى تصريحات صحفية، مطلع نوفمبر الماضى، أن الفنانة شريهان تستعد لعمل مسرحى جديد باسم "كوكو شانيل"، وأكد أنها كانت فى أعلى مستوى خلال التحضير للمسرحيتها، وقال: "مستواها أعلى من زمان كمان".

وتابع فى تصريحات له: "هذه أول مسرحية موسيقية تعتبر فوق مستوى اللى بيحصل برة ويتساوى مع مستوى مسارح برودواى"، ومسرحية "كوكو شانيل" كتب لها السيناريو والحوار والأغانى مدحت العدل ومن إخراج المخرج هادى الباجورى.