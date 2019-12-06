شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف تشارك فى ليالى الرياض الكوميدية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الممثلة الكوميدية المصرية شيماء سيف مع ممثلى الخليج إبراهيم الخير الله وبشار الجزاف فى ليالى الرياض الكوميدية، التى تبدأ من 9 إلى 12 ديسمبر الجارى، حيث تقام ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، برئاسة تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية.

وتعد هذه الليالى بمثابة البديل لشيماء سيف للمشاركة فى موسم الرياض، بعد اعتذارها عن مسرحية "لوكاندة الأوباش"، والتى تشارك أيضا فى هذا الموسم السعودى الفنى الضخم.

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كانت الممثلة شيماء سيف قد شاركت فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل" بدل الحدوتة 3"، بطولة دنيا سمير غانم وسمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال.