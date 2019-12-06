شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لتامر حسنى بعد حصد لقب أفضل فنان مؤثر فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم تامر حسني على منصة تتويجه بلقب أفضل فنان مؤثر وملهم في العالم ضمن موسوعة جينيس العالمية، في مدينة أبو ظبي الإماراتية، التى انتهت فعالياتها منذ قليل.

وتحدث حسني بعد تتويجه بالجائزة عن مساندة زوجته بسمة بوسيل له أثناء مشواره الفنى، ومشاركتها في تصميم بعض ملابسه في أفلامه وحفلات أغانيه، بالإضافة إلى كواليس اختيار ملابسه في فيلمه الأخيرة "البدلة".

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ونشرت بسمة بوسيل، زوجة تامر حسني، صورة للجائزة التي حصدها منذ قليل عبر الاستوري الشخصي لها، وكتبت "فخورة جدا بيك"، وسرعان ما انتشرت صورة الجائزة عبر الصفحات المهتمة بأخبار الفنان المصري لتهنئته.

وجاء ترشيح تامر حسنى على الجائزة نظرا لحصوله على 3 جوائز مؤثرة وهى: جائزة أول فنان عربى يضع بصمته فى هوليوود، ثم حصوله على جائزة "BIG APPEL" كأشمل فنان فى العالم، وجائزة أول فنان مصرى يحضر لبلده موسوعة "جينيس ريكورد" لأكبر حملة تبرع بالدم التى أقامها مع جمهوره، وهى جائزة تعتمد على القيمة الفنية، ومن ضمن الحاصلين على تلك الجائزة بطل فيلم "IRON MAN" روبرت دونى جونير.

جائزة "جينيس ريكورد" إنجليزية الأصل، وهى عبارة عن "لوحة باسم الفنان"، يوقع عليها المحبون والجمهور والمتأثرون بذلك الفنان حول العالم سواء من أغانيه أو لقاءاته أو حديثه أو أفلامه خلال مسيرته الفنية.