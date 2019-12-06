شكرا لقرائتكم خبر عن Becoming Elizabeth مسلسل جديد يتناول حياة الملكة إليزابيث الأولى والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن يدور المسلسل الجديد حول الشابة إليزابيث تيودور، المراهقة اليتيمة، التي تتورط في الأمور السياسية والجنسية للمحكمة الإنجليزية في رحلتها لتأمين التاج.
هذه السلسلة ستنضم إلى الأميرة الأسبانية في ستارز تم تجديد هذه السلسلة للموسم الثاني في وقت سابق من هذا العام، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع tvseriesfinale".
لم يتم الكشف عن موعد أو عرض أولي لـ Becoming Elizabeth، وستقوم الكاتبة أنيا ريس بكتابة سيناريو المسلسل الجديد Becoming Elizabeth.
وتنتظر شبكة Starz عرض الموسم الخامس من مسلسلها التليفزيوني "Outlander"، وومن المقرر طرحه يوم 16 فبراير من العام المقبل 2020.
ويشهد الموسم الجديد للدراما التاريخية استمرار مغامرات عائلة فريزر، أثناء تنقلاتها في تجارب الحياة في أمريكا الاستعمارية، وخلال فترة من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية الدراماتيكية. تحاول العائلة حماية منزلها في هذا العالم حيث أنها تعيش في منطقة نائية في ولاية كارولينا الشمالية.
يتضمن طاقم العمل كاترينا بالف، وسام هيوجان، وصوفي سكيلتون، وريتشارد رانكين، وديفيد بيري، وجون بيل، وإد سبيليرز، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".
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