محمد هنيدي يهنئ تامر حسني بـ"جينيس ريكورد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان محمد هنيدي، المطرب تامر حسني بعد حصوله على جائزة "جينيس ريكورد"، العالمية، بعد حصوله على لقب أفضل فنان مؤثر في العالم.

ونشر هنيدي صورة مجمعه في إطار واحد للنجم تامر حسني، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "مبروك يا مشرفنا، كنت واثق من الفوز".

ومن المقرر أن يحيي النجم تامر حسني حفلا غنائيا، يوم الجمعة 6 ديسمبر الجاري، بمارينا مول في مدينة أبو ظبي.

يذكر أن، تامر حسني ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس"، يوم 25 ديسمبر الجاري، حيث كان من ‏المقرر ‏عرضه في موسم أفلام ‏عيد الأضحى، إلا أن الشركة المنتجة للفيلم قررت تأجيل العرض لموسم منتصف العام، فيلم ‏‏"الفلوس" من ‏بطولة زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ‏نانسى صلاح، محمد سلام، تأليف محمد عبد المعطي، ‏إخراج سعيد ‏الماروق.