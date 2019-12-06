بينهم سوزان نجم الدين وحبيب.. عرض خاص لـ"جودي" بحضور نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - يقام يوم الثلاثاء المقبل بسينما الزمالك في تمام السابعة مساءً عرضا خاصا للفيلم الانجليزي "جودي" الفائز بـ9 جوائز عالمية حتى الآن.

ويحضر العرض عدد كبير من نجوم الفن بينهم سوزان نجم الدين، والسيناريست تامر حبيب، والمخرجة مريم أبو عوف، والسيناريست مريم نعوم، والسيناريست عبدالرحيم كمال، والفنان محمد فهيم، والفنان رامي وحيد، وبعض النقاد والصحفيين.

وتدور أحداث الفيلم في شتاء 1968، حين تصل المؤدية الأسطورية "جودي جارلاند" إلى لندن، لأداء سلسلة من الحفلات الموسيقية، التي قد يضحي كثيرون بنزاهتهم الفنية للمشاركة بها.

الفيلم من إخراج روبرت جولد وتأليف توم إيدج، وبطولة كل من رينيه زيلويجر، وروفوس سيويل، وفين واتتروسك، ومايكل جامبون، وجيسي باكلي، وجون داخلي.