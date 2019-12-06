تراند اليوم : شاهد.. شجرة عائلة عادل إمام تشعل السوشيال ميديا "أول ظهور لشقيقته"

أشعلت صورة عائلة الفنان المصري عادل إمام، على السوشيال ميديا، بعد ظهور شقيقته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك ابنته سارة

وتتكون شجرة عائلة عادل إمام من شقيقة صغرى أيضًا هى «منى»، والتي نشرت، صورة حديثة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بدت فيها جميلة ومتألقة كما كانت عليه قبل عدة سنوات، بالإضافة إلى شقيقه «عصام» ويعمل منتجًا، ومتزوج من الفنانة المعتزلة نهلة رأفت، وقد ظهر الثنائي قبل عدة أيام في صور متداولة عبر السوشيال ميديا.



ولم يظهر عصام إمام، شقيق الزعيم منفردًا، بل ظهر أيضًا مع ابنتيه (نور وفرح) اللتين خطفتا الأنظار إليهما لجمالهما اللافت، فكانت الأسرة الصغيرة محور اهتمام نشطاء السوشيال ميديا.

كما ظهرت أيضًا سارة ابنة الزعيم عادل إمام، مجددًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من خلال صورة شاركتها، والتي بدت فيها بجمال خطف أنظار أصدقائها ومتابعيها.

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وطف عادل رامي إمام (حفيد الزعيم عادل إمام)، الأنظار له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في أحدث صورة نشرها وظهر فيها مع صديقين له.

ظهر “عادل” ابن المخرج رامي إمام، بشبه كبير بينه وبين جده الزعيم، ليخطف الأنظار له مجددًا، لاسيما وأن عائلة عادل إمام لا تعتاد على الظهور الإعلامي بشكل متكرر.



