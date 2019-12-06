شاهد: أول ظهور لشقيقة الفنانة المصرية ليلى علوي .. هل تشبهها؟

نشرت الفنانة المصرية ليلى علوى ، مقطع فيديو ظهرت فيه مع شقيقتها الصغرى لمياء للمرة الأولى ، دونت عليه تهنئة لشقيقتها بمناسبة عيد ميلادها . وعبر موقع ” إنستقرام ” نشرت ليلى علوى في حسابها مقطع تضمن عددا من الصور التي جمعتها بشقيقتها الصغرى وكتبت عليها، “4 ديسمبر، يوم ما اتولدت أختى الصغيرة كان يوما مهما جداً فى حياتى، ومش ممكن أنساه كنت فرحانة إن بقى ليا أخت، وإنى هلعب معاها بس زعلت أوى يوميها عشان ماما باتت فى المستشفى، وما كانتش بايتة فى البيت”.

وعن شعورها الأول بشقيقتها لمياء ، تابعت الفنانة المصرية ” بس تانى يوم لما روحت وشوفتها حبيتها علطول، وكنت حاسة إنها العروسة بتاعتى اللى هاخد بالى منها ولغاية النهاردة بس الآية اتقلبت، بقت هى اللى بتاخد بالها منى وهي العيلة والسند وضهرى وهى اللي بتحفزنى على كل حاجة حلوة فى الحياة بعشقها وبحبها هى إنسانة نادرة بأخلاق الأمراء بجد هي وجوزها وطلعت بناتها كده كمان”. وختمت ليلى علوى تهنئتها لشقيقتها ، “بحبك يا أحلى أخت فى الدنيا يا بنتى وصاحبتى وكل حاجة في الدنيا.. بوسة كبيرة وربنا يخلينا لبعض”.