شاهد.. رجاء الجداوي لـ شيريهان: بنتي التي لم أنجبها

هنأت النجمة الكبيرة رجاء الجداوي النجمة شيريهان بعيد ميلادها وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات انستجرام. حيث كتبت "الجداوي" قائله: "حبيبتي الغالية أوي شري أو بنتي التي لم أنجبها كل سنة وأنت طيبة وسعيدة ومتمتعة بالصحة يارب بحبك يا شري". وأنت طيبة وسعيدة ومتمتعة بالصحة يارب بحبك يا شري". Advertisements ويذكر أن أخر أعمال رجاء الجداوي مسلسل "شبر مية" مع أحمد السعدني ونجلاء بدر والذي حقق نجاحا كبيرا. نجاحا كبيرا. مسلسل "شبر مية" بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، وطاهرة، وإخراج طارق رفعت.

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