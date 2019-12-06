صور.. أحمد العوضي يتعرض لحادثة على إنستجرام

نشر الفنان أحمد العوضي صورًا جديدة له وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر "العوضي" خلال كواليس تصوير مسلسله "شديد الخطورة"، وعلّق قائلًا: "مسلسل شديد الخطورة مالك البغدادى قريبًا إن شاء الله".

"شديد الخطورة" من بطولة كلا من: ريم مصطفى،

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أحمد العوضي، ورياض الخولي، وناهد رشدي، وحسني شتا، وحمزة العيلي، ومن تأليف محمد سيد بشير، والعمل من إخراج حسام علي.

ومن ناحية أخري ينتظر أحمد العوضي فيلمه الجديد "لص بغداد" المقرر عرضه العام المقبل 2020.

"لص بغداد" بطولة كلًا من: محمد إمام، وفتحي عبدالوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبدالرحمن، وأحمد رزق، والنجم الكبير صلاح عبدالله، وآخرون وهو من إنتاج أحمد بدوي وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسي.