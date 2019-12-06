شاهد.. محمد إمام في مرحلة الطفولة

نشر الفنان محمد إمام صورة له جديدة وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيدوهات الشهير إنستجرام.

وظهر محمد إمام في الصورة وهو في مرحلة الطفولة وحازت الصورة علي إعجاب الكثير من المتابعين.

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ومن ناحية أخري ينتظر محمد إمام فيلمه الجديد "لص بغداد" المقرر عرضه العام المقبل 2020.

"لص بغداد" بطولة كلًا من: محمد إمام، وفتحي عبدالوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبدالرحمن،

وأحمد رزق، والنجم الكبير صلاح عبدالله، وآخرون وهو من إنتاج أحمد بدوي وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسي.