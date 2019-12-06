تراند اليوم : لو عايز تخس.. إدخل شوف نصيحة خالد سليم لإنقاص الوزن

منذ فترة يظهر الفنان خالد سليم بخسارة وزن واضحة، البعض قلق على صحته لكنه طمأن الجميه مؤكدا أنه بخير.

وكشف سليم عن سر خسارته للوزن، وأوضح أنه كثيرا ما يسأله الجمهور عن الحمية الغذائية التي يتبعها.

نشر سليم عبر حسابه على Instagram صورة لتصميم يظهر فيه مرة وهو يؤشر بالرفض للوجبات السريعة، وفي صورة أخرى يظهر سعيدا ويوافق على الأكل الصحي.

كتب سليم تعليقا على الصورة: “البوست دا عشان أجاوب علي كل الناس اللي سألتني أنت ازاي خسيت كدة؟ بكل بساطة هو دة السر”.

يشار إلى أن خالد سليم يشارك في بطولة مسلسل “بلا دليل” الذي يعرض عبر قناة‎ cbc ‎وينتمي لنوعية ‏الأعمال التي تصل حلقاتها إلي 45 حلقة، وهو من إنتاج شكرة سينرجي وتأليف إنجي علاء وإخراج منال ‏الصيفي، ويشارك في بطولته درة ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوى وجمال عبد ‏الناصر وأشرف زكى وأنعام الجريتلى وأحمد كرارة وديانا هشام وشيرين عرفة ومها نصار ومحمد لطفى ‏وهاجر الشرنوبى‎.‎