فن ومشاهير

تراند اليوم : بعد إعلان مرضه .. رامي جمال يتوعد بمفاجأة لجمهوره

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وعد الفنان رامي جمال محبيه بمفاجآت خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال صورة نشرها له على حسابه الشخصي عبر موقع “انستجرام” من حلقته في برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس.

وعلق رامي جمال علي الصورة قائلا:” انا مش عارف اقول غير الحمدلله على كل اللي بشوفو من ربنا ومنكم انا سعيد بكم وبكلامكم وبالحب اللي انتو ماليين حياتي بيه والله”.

وتابع: “مفيش كلام يوصف سعادتي وشكري ليكم جميعا انا بحبكم والله واستنو مفاجآت كتير والحان كتيروالبوم وحفلات استحملو بقي”.

وينتظر رامي جمال الان طرح ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة.

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