تراند اليوم : سينما 2019 .. عز في المقدمة بـ175 مليون و إياد نصار بـ258 مليون جنيه وكريم بـ165 مليون

كتب – فارس طارق

مع اقتراب انتهاء عام 2019 بداء المنتجين و النجوم في حساب مكاسبهم من موسم العيد و نصف العام الذي اقتربت ايراداته الاجمالية من نصف مليار حنيه ، افلام 2019 كانت 20 فيلم شارك فيه نجوم الصف الاول في مصر و نستعرض إيرادات نجوم السينما .

وشهد موسم السينما هذا العام ظهور الافلام الاكشن بشكل كبير بجانب الافلام الدرامية صاحبت القصة علي عكس المواسم الماضية و الافلام الهابطة و التي تشجع علي البلطجة .

كريم عبد العزيز :

شارك كريم عبد العزيز هذا الموسم في فلمين واحد في عيد الفطر و عيد الاضحي و الاول فيلم نادي الرجال السري مع ماجد الكدواني و غادة عادل و الثاني الفيل الازرق 2 مع اياد نصار و نيللي كريم و هند صبري و حقق ما يقارب من 165 مليون جنيه اجمالي الفلمين .

احمد عز :

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شارك احمد عز في فلمين هذا الموسم ايضا الاول ولاد رزق 2 مع عمرو يوسف و داود و الفيشاوي و الثاني الممر مع احمد صلاح حسني و حقق عز اجمالي إيرادات 175 مليون متفوقا علي كريم عبد العزيز في الاجمالي لكن يسبقه كريم في الافلام الفردية .

امير كرارة :

شارك باشا مصر هذا الموسم بفيلم كازابلانكا فقط مع اياد نصار و عمرو عبد الجليل و حقق ايرادات بلعت 80 مليون جنيه .

هند صبري :

شاركت هند صبري في البطولة النسائية هذا الموسم في فيلم الفيل الازرق 2 و الممر وحققت اجمالي إيرادات 178 مليون جنيه .

غادة عادل : شاركت الفنانة الكبيرة في البطولة النسائية لفيلم كازابلانكا مع امير كرارة و نادي الرجال السري و بلغت اجمالي الايرادات 140 مليون جنيه .

اياد نصار : هو جوكر السينما هذا الموسم في دور البطل المقابل او البطل الثاني و شارك في الممر وكازابلانكا و الفيلم الازرق 2 وحقق إجمالي إيرادات 258 مليون جنيه كما شارك كضيف شرف في ولاد رزق 2 .