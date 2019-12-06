تامر حسني يدخل موسوعة جينيس كأكثر فنان مؤثر في العالم

متابعة بتجـــــــــرد: فاز النجم المصري تامر حسني بجائزة “جينيس وورلد ريكوردز” العالمية، كأكثر فنان مؤثر في العالم.

وتسلّم تامر الجائزة وشهادة التقدير من إدارة “جينيس وورلد ريكوردز” في احتفالية ضخمة أقيمت اليوم الجمعة 6 كانون الأوّل/ديسمبر بمدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي فوز “حسني” بالجائزة، بعد حصوله على لقب أفضل فنان مؤثر، يتخذه الجيل الجديد مثالًا يحتذى بعد النجاح والتقدم الكبير الذي حققه في مسيرته كفنان.

تامر حسني كان قد حصل على العديد من الجوائز المؤثرة ومنها: جائزة أول فنان عربي يضع بصمته في هوليوود، ثم حصوله على جائزة BIG APPEL كأشمل فنان في العالم، وجائزة أول فنان مصري يدخل مع بلده موسوعة “جينيس وورلد ريكوردز” لأكبر حملة تبرع بالدم التي أقامها مع جمهوره.

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تجدر الإشارة إلى أن جائزة “جينيس وورلد ريكوردز” لأفضل فنان مؤثر فى العالم تعتمد على القيمة الفنية، وسبق وحصل عليها بطل فيلم “IRON MAN” روبرت دوني جونير.