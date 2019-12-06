نادر الأتات في حالة فوى.. وهذا ما قاله

متابعة بتجــــــــرد: لا يزال النجم اللبناني نادر الأتات يحصد حتى يومنا هذا نجاح أغنيته “حالة فوضى”، التي طرحها في شهر نيسان/أبريل الماضي.
وشارك “الأتات” الجمهور عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي بمقطع من كليب الأغنية. وأشار نادر في تعليقه على الفيديو، إلى أنه يعيش في هذه الفترة حالة من الفوضى مستعينًا باسم الأغنية.
فكتب: “يمكن هيدي أكتر مرة بعيش فيها حالة فوضى. من الأغاني القريبة لقلبي ويللي بحبها كتير حالة فوضى”.
أغنية “حالة فوضى”، من كلمات علي المولى، ألحان صلاح الكردي وتوزيع عمر صبّاغ، والكليب من إخراج سعيد الماروق.
تجدر الإشارة إلى أن نادر الأتات كان قد طرح منذ فترة أغنية “ونطرتك”، من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع عمر صباغ أمّا الكليب الخاص بها فيحمل توقيع عادل سرحان.
لمشاهدة كليب “حالة فوضى”:
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