بلقيس تتألّق في دبي وسط حضور جماهيري غفير: “ما كنت شايفة”

متابعة بتجـــــــــرد: أحيت النجمة بلقيس فتحي، حفلاً غنائياً كبيراً في “لامير” بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الأحد 1 كانون الأوّل/ديسمبر، بمناسبة اليوم الوطني الـ48 تحت شعار “روح الاتحاد”.

وكان بانتظار بلقيس الآلاف من محبّيها الذين احتشدوا في مكان الحفل رافعين صورها. قدّمت “فتحي” باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة، التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، فأشعلت الأجواء غناءً وحماساً.

تألقت بلقيس خلال الحفل بفستان من اللون الفضي مميّز بتصميمه، فبدت كعادتها بكامل أناقتها ورقيها وسرقت كل الأنظار نحوها.

Advertisements

ونشرت بلقيس عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من الحفل، شكرت في تعليقها عليها هيئة دبي للسياحة والقائمين على السهرة على التنظيم الرائع فكتبت: “شكرا هيئة دبي للسياحة وجميع القائمين”، كما وأعربت عن سعادتها بالحضور الغفير في الحفل فكتبت: “جمهور غفير بصراحة ما كنت شايفة اخره وين”.

تجدر الإشارة إلى أن بلقيس تحصد حتى يومنا هذا نجاح أغنيتها الجديدة “تعالى تشوف” باللهجة المغربية وهي من كلمات سمير المجاري، ألحان مروان أصيل وتوزيع رشيد محمد علي، أمّا الكليب الخاص بها فهو من إخراج عبدالرفيع عبديوي.