شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يدخل موسوعة جينيس كأفضل فنان مؤثر فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتنص النجم تامر حسني لقبا جديدا يضاف لقائمة الأرقام القياسية التي يتمتع بها، وحصل على لقب أفضل فنان مؤثر وملهم فى العالم ضمن موسوعة جينيس العالمية، التي انتهت فعالياتها منذ قليل فى مدينة أبو ظبي الإماراتية.

ونشرت بسمة بوسيل، زوجة تامر حسني، صورة للجائزة التي حصدها منذ قليل عبر الاستوري الشخصي لها، وكتبت "فخورة جدا بيك"، وسرعان ما انتشرت صورة الجائزة عبر الصفحات المهتمة بأخبار الفنان المصري لتهنئته.



ستوري بسمة بوسيل

وجاء ترشيح تامر حسنى على الجائزة نظرا لحصوله على 3 جوائز مؤثرة وهى: جائزة أول فنان عربى يضع بصمته فى هوليوود، ثم حصوله على جائزة "BIG APPEL" كأشمل فنان فى العالم، وجائزة أول فنان مصرى يحضر لبلده موسوعة "جينيس ريكورد" لأكبر حملة تبرع بالدم التى أقامها مع جمهوره، وهى جائزة تعتمد على القيمة الفنية، ومن ضمن الحاصلين على تلك الجائزة بطل فيلم "IRON MAN" روبرت دونى جونير.