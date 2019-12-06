محمد إمام يستعيد ذكريات الطفولة بصورة جديدة بعد انتهائه من تصوير "لص بغداد"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما يحرص النجم محمد إمام على التواصل مع جمهوره عبر صفحاته الشخصية المختلفة، بنشر صور له فى كواليس تصويره لأعماله السينمائية والدرامية، ونشر إمام صورة جديدة يستعيد بها ذكريات الطفولة عبر حسابه.
وظهر إمام في الصورة التى حصدت على الآلاف الإعجابات خلال دقائق، وهو "مكشر عن أنيابه" فى سن الطفولة، مرتدياً سلوبيت رمادى اللون.
وانتهى النجم محمد عادل إمام من تصوير فيلم "لص بغداد" الذى ينافس به فى شهر ينايرالمقبل، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم منهم ياسمين رئيس وأمينة خليل وفتحي عبد الوهاب وأحمد العوضى وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج سينرجى فيلمز، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.
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