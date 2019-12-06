شكرا لقرائتكم خبر عن كاميلا مورنو عن فارق السن بينها وبين ليوناردو دى كابريو: أمر يخص الطرفين فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت عارضة الأزياء الشهيرة كاميلا مورنو خلال حوارها الأخير مع مجلة لوس انجلوس تايمز عن رأيها تجاه فارق السن الكبير بينها من جهة وبين النجم ليوناردو دي كابريو ، حيث يرتبط الثنائي بعلاقة معاً، ودوماً ما يثير فارق السن بينهما الذي يصل لـ 23 عاما حيرة عدد كبير من المعجبين بالثنائي الذين يستغربوا الأمر.

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كاميلا مورنو وليوناردو دي كابريو 1

كاميلا مورنو تحدثت للمرة الأولي عن شعورها تجاه الأمر، وهذا الفارق السني الكبير أثناء الحوار بقولها إنها ليست الأولى التي تمر بتجربة بتلك النوعية، وأضافت أن هناك العديد من النجوم المرتبطين يصل الفارق السني بينهما إلي سنوات طويلة قد تكون مقاربة لما هو حاصل بينها وبين ليوناردو.

كاميلا أيضاً لم تكتفي بذلك، وإنما أكدت علي نقطة مهمة من وجهة نظرها، وذلك حين أوضحت أن من حق أي ثنائي في العالم التمتع بعلاقتهما معاً كما يحلو لهما وألا يمثل الفارق السني بينهما أي مانع لإتمام علاقتهما معاً لأن هذا لا يخص سوى الطرفين فقط.