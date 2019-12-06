اختلاف وحيد بين الإطلالتين.. نوال الزغبي وإيميه صياح بنفس الفستان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي حفل غنائي كبير، ضمن فعاليات موسم الرياض، يوم الخميس 5 ديسمبر.

نوال تألقت خلال الحفل بفستان أنيق من تصميم جورج حبيقة، وهو نفس الفستان الذي ارتدته مواطنتها الإعلامي والفنانة إيميه الصياح في شهر مارس الماضي، وذلك في الحلقة المباشرة الأولى من برنامج “الزمن الجميل” الذي كانت تشارك في تقديمه.

فيما كان هناك اختلاف وحيد بين الإطلالتين، حيث لفت نوال خصرها بحزام بنفس خامة ولون الفستان، والذي حدد منطقة الوسط بشكل أفضل.

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وكانت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي قد افتتحت حفلها بأغنية “عينيك كدابين”، ثم قدمت باقة متنوعة من أشهر أغانيها، منها: “روحي يا روحي”، “الليالي”، “بالقلب”، “أغلى الحبايب”، “بيلبقلك”، “كده باي”، وأغنية “عادي” باللهجة الخليجية، و”الناس العزاز” تتر مسلسل “لأعلى سعر”.

نوال حرصت على توجيه التحية لجمهورها، قائلة: “مسا المملكة، مسا السعودية، مسا الرياض وأحلى جمهور، مسا الحب والخير وكل شيء حلو، هيدا البلد وهيدا الشعب يستاهل اللي بيعيشوه الفرح والسعادة، شيء يكبر القلب اللي بيصير في السعودية وخاصة بموسم الرياض”.

وأضافت: “تحية لهيئة الترفيه ولكل شخص اجتهد ليعطي شيء كبير، تحية كبيرة وشكر كبير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ أتمنى له الصحة والسلامة، وان شاء الله يظل بهالنشاط لان التاريخ سيذكره بكل خير”.