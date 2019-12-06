شكران مرتجى تغرّد عن الحبّ.. و”أنا قال”

متابعة بتجــــــــــرد: تشارك الممثلة السورية شكران مرتجى دائماً مع جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي أفكاراً وعبارات مميزة.

أمّا آخر ما تشاركته معهم فكان هذه الكلمات التي كتبتها في تعليق على صورة جديدة لها:

“في ناس بتعرف تحب

وفي ناس بتعرف تنحب

وفي ناس بتحب وبتنحب

وفي ناس لا بتحب ولا بتنحب….. هدول مساكين

مين قال؟؟؟؟

أنا قال”.

وكانت شكران مرتجى قد خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “سلاسل دهب”، من تأليف سيف رضا حامد، وإخراج إياد نحاس.

كما تولت في وقت سابق بطولة مسلسل “الواق واق”، من تأليف ممدوح حمادة، وإخراج الليث حجو وحقق العمل نجاحاً كبيراً في الوطن العربي.