متابعة بتجــــــــــرد: جدّد النجم العالمي بين ستيلر دعمه للاجئين حول العالم، وأعاد نشر صورة له أثناء زيارته الأخيرة الى أحد المخيّمات في لبنان.
وعلّق: “هذه السنة، وبعد زيارة لمخيّم للاجئين في لبنان، أودّ أن أجدّد دعمي الى جميع الذين غادروا بلادهم، لأنّهم لم يختاروا أن يكونوا لاجئين”. وختم: “هؤلاء الأبرياء فقدوا كلّ شيء وهم بحاجة لنا”.
وكان “بن ستيلر” قد زار لبنان في شهر آذار/مارس الماضي لدعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
كانت هذه تفاصيل خبر بين ستيلر يجدّد دعمه للاجئين بصورة له في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.