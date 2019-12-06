فن ومشاهير

بين ستيلر يجدّد دعمه للاجئين بصورة له في لبنان

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متابعة بتجــــــــــرد: جدّد النجم العالمي بين ستيلر دعمه للاجئين حول العالم، وأعاد نشر صورة له أثناء زيارته الأخيرة الى أحد المخيّمات في لبنان.

وعلّق: “هذه السنة، وبعد زيارة لمخيّم للاجئين في لبنان، أودّ أن أجدّد دعمي الى جميع الذين غادروا بلادهم، لأنّهم لم يختاروا أن يكونوا لاجئين”. وختم: “هؤلاء الأبرياء فقدوا كلّ شيء وهم بحاجة لنا”.

وكان “بن ستيلر” قد زار لبنان في شهر آذار/مارس الماضي لدعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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