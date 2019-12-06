إنجين آلتان يفكّر في الإعتزال بعد فشل مسلسله الأخير

متابعة بتجــــــــــرد: إختتم الممثل التركي إنجين آلتان الشهير بشخصية “أرطغرل”، مسلسلَه الجديد “الرصاصة” بعد عرض سبع حلقات فقط، بسبب انخفاض نسب مشاهدة المسلسل في تركيا، وفشله في مواجهة بقيّة الأعمال الدرامية التركية المتنافسة في السباق الدرامي لهذا الموسم على شاشات القنوات التركية. وهذا ما جعل بعض الأخبار تتردّد عن إمكانية مشاركة آلتان في الموسم الجديد من مسلسل “قيامة عثمان”.

إنجين يعلن اعتزاله

وفور حضوره إحدى المناسبات مع زوجته، تهافتت عليه كاميرات المصوّرين والصحافيين ليسألوه عن حقيقة مشاركته في الموسم الحالي من “قيامة عثمان” أمام زميله النجم التركي بوراك أوزجيفيت بطل العمل، وهو ما نفاه آلتان نهائياً.

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وأعرب، خلال إجاباته على أسئلة الصحافيين، عن حزنه بسبب توقف مسلسله الجديد عند الحلقة السابعة بأمر من المحطة والجهة المنتجة للعمل، إذ جاءت نسب مشاهدة حلقات المسلسل على عكس توقعاته.

وأضاف آلتان أنّه سيغيب عن الدراما التركية لفترة طويلة، ما جعل البعض يردّد أنّه ربما يعلن اعتزاله الموقت وابتعاده عن الساحة الدرامية والتفكير في أحد المشاريع التجارية خلال الفترة المقبلة بعد فشل مسلسله الأخير.

عودة مسرحية

إلى ذلك، كشف الممثل التركي أنه يفكر في العودة للوقوف على خشبة المسرح مجدّداً إذا وجد السيناريو المناسب خصوصاً أنه أعرب عن اشتياقه للمسرح.