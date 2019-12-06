طقوس خاصة يقوم بها راغب علامة قبل اعتلاء المسرح

متابعة بتجــــــــــرد: كشف السوبر ستار راغب علامة عن طقوسه الخاصة التي يتّبعها دائماً قبل الصعود إلى خشبة المسرح في أي حفلة غنائية.
وقال إنه يصلّي قبل اعتلاء المسرح لمقابلة جمهوره، كما أنه يلجأ إلى ممارسة التمارين الرياضية حين يشعر بالتوتر.
على صعيد آخر، يحيي راغب علامة، ليلة رأس السنة في الأردن، وتحديدًا في فندق “غراند حياة” في العاصمة عمان.
تجدر الإشارة إلى أن راغب علامة يواصل، العمل على مجموعة من الأغاني الجديدة، والمقرر طرحها تباعًا خلال الفترة المقبلة.
ويطلّ “علامة” أسبوعيًا على الجمهور في الموسم الخامس من برنامج “ذا فويس” عبر شاشة “ام بي سي” إلى جانب النجوم أحلام، سميرة سعيد ومحمد حماقي.
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