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متابعة بتجــــــــــرد: بعد سلسلة من الحفلات الناجحة في المكسيك، كندا وأستراليا، يحيي النجم اللبناني فارس كرم حفلاً غنائياً كبيراً في عاصمة مملكة السويد “ستوكهولم”.
ومن المقرر أن يلتقي “كرم”، محبّيه في السويد مساء 25 كانون الأوّل/ديسمبر في الكولوسيوم، حيث سيحتفل معهم بعيد الميلاد المجيد.
وسيقدّم فارس خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة وصولاً إلى أغاني ألبوم “44:36” الذي طرحه في العام الماضي.
على صعيد آخر، يواصل فارس كرم العمل على مجموعة من الأغاني الجديدة التي سيصدرها قريبًا، على أن يكشف عن تفاصيلها في وقت لاحق.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد المكسيك وكندا وأستراليا.. فارس كرم يلتقي الجمهور في السويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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