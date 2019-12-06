أميتاب باتشان مهدد بالاعتزال

متابعة بتجـــــــــــرد: يبدو أنّ نجم بوليوود أميتاب باتشان بدأ يفكر بالاعتزال، بعد نشره تغريدة مؤخرًا على حسابه الخاص عبر تويتر، ملمحًا لجمهوره باعتزاله.

وفي التفاصيل، فقد أعلن باتشان البالغ من العمر 77 عامًا، شيئًا من المحتمل أن يترك جميع معجبيه وعشاق السينما في حالة من الحيرة، حيث غرد بشكل يوحى بأشياء ضمنية، عن وجوب التوقف بعد رحلة طويلة بالسيارة، مشيرًا إلى أنّ رحلته ضمت الحسن والسيّىء، وتطلب منه الآن إعادة تعديل مسار حياته.

وأضاف باتشان في تغريدته: “يجب أن أتقاعد، عقلي يفكر في شيء آخر. إنها رسالة.. “.

إعلان باتشان عن تلميحه بالاستقالة، اعتُبر صادمًا وغير متوقع منه بالنسبة لجمهوره ومحبيه، بخاصة وأنه أكمل عامه الـ77 في 7 نوفمبر، متلقيًا التهاني من نجوم بوليوود.

يشار إلى أنّ باتشان يعمل في السينما الهندية منذ 50 عامًا بشكل مستمر. ولا يكاد يكون هناك دور لم يلعبه، ويمكن القول إنه أحد أكبر نجوم السينما الهندية الذين أعادوا تعريف سينما بوليوود.