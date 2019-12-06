شكرا لقرائتكم خبر عن The Irishman VS Bird Box.. ساندرا بولوك تعتلى صدارة المشاهدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم عصابات المافيا الشهير The Irishman للمخرج العالمي مارتن سكورسيزي، عدد مشاهدات وصلت لـ 17.1 مليون مشاهدة داخل أمريكا الشمالية في أول خمس أيام من عرضه عبر شبكة قنوات نتفليكس الشهيرة.

وبحسب التقديرات التي كشفت عنها شركة " Nielsen"، فأن فيلم Bird Box بطولة النجمة العالمية ساندرا بولوك، مازال يعتلي صدارة المشاهدات بعدد 26 مليون مشاهدة في أول خمس أيام من طرحه العام الماضى في الفترة 21-27 ديسمبر 2018.

Advertisements

وجاء فيلم The Irishman التصنيف الثاني لأكثر الافلام تحقيقاً للمشاهدات عبر الشبكة الأمريكية، ومن ثم فيلم El Camino: A Breaking Bad في الترتيب الثالث والذي نجح في تحقيق عدد مشاهدات 8.2 مليون مشاهدة في الأيام الأولي من عرضه.

ويأتي تراجع فيلم آل باتشينو وروبرت دي نيرو الجديد، هو المدة الزمنية الكبيرة التي جاء بها الفيلم والتي بلغت ثلاثة ساعات و40 دقيقة، التي أبدي الكثيرين من مشاهدين الفيلم اعتراضهم عليها، والتي اقترحت نتفليكس تقسيمه لأربعة اجزاء للمشاهدة.

فيلم The Irishman من بطولة روبرت دي نيرو، آل باتشينو، جو بيشى، أنا بكوين، بوبي كانافالي، راي رومانو، هارفي كيتيل، ومن إخراج مارتن سكورسيزي، ومن تأليف تشارلز براندت، وستيفن زايليان، بدأ تصوير الفيلم عام 2017، وتم الانتهاء من تصويره في 5 مارس 2018، مما يعنى أن تصوير العمل استغرق حوالي عام، ووصلت ميزانية الفيلم إلى حوالى 140 مليون دولار أمريكي، وتدور أحداث الفيلم عن حياة فرانك شيران وهو أحد رجال المافيا وقاتل محترف.