شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة عبد الله محمود فى ذكرى ميلاده : عيدك فى الجنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد الفنان عبد الله محمود، والذى يعد واحدا من الفنانين الذين تركوا علامة مميزة فى أدوارهم، حيث شارك فى العديد من الأفلام والمسلسلات، وتحتفل زوجته السيناريست حنان البنبى بعيد ميلاده 6 ديسمبر، حيث نشرت صورة جمعت بينهما عبر صفحتها على "انستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة: "اليوم هو عيد ميلادك فى الجنة وبارك الله فيك".
تزوجت حنان البنبى من الراحل عبد الله محمود وعمرها 19 سنة، وظلت عام فترة الحب وسنة أخرى لتحارب عائلتها ليوافقوا على زواجهما، وأنجبت نجلها أحمد وهى فى البكالوريوس.
شارك عبد الله محمود في العديد من الأفلام السينمائية، منها: "سواق الأوتوبيس"، "الطوق والأسورة"، "طالع النخل"، "المواطن مصري"، واتجه عبد الله محمود في أواخر حياته إلى مجال اﻹنتاج، حيث أنتج فيلم "واحد كابوتشينو" الذي يعد أول بطولة مطلقة له، لكنه توفى في عام 2005 قبل عرض الفيلم في دور العرض من مضاعفات مرض السرطان.
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