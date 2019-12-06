فنانة مغربية: المرأة فى المجتمعات العربية تتحمل نتائج الأخطاء المشتركة

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وأوضحت التوزانى فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنها قدمت الفيلم لتظهر معاناة المرأة العربية فى بعض المجتمعات، مؤكدة أن حماس زوجها المنتج نبيل عيوش لفكرة الفيلم دفعها إلى إخراجه.
واعتبرت أن الرسائل التى وصلت إلى الجمهور لم تقتصر على معاناة الأم فحسب، بل أن الرجال شعروا بإحساس الأم من خلال العمل، معربة عن سعادتها بالأصداء الإيجابية التى تم بها استقبال فيلمها، مشيرة إلى أن هذا الفيلم حصد العديد من الجوائز فى العديد من المهرجانات الدولية.
ويتناول فيلم "آدم" الذى يشارك بمهرجان مراكش الدولى للفيلم مشكلة " سامية " ، التى تترك منزل أهلها حتى لا ينكشف أمر حملها، وتظل تتجول بحثا عن مأوى ، حيث تقودها خطاها إلى منزل "عبلة " الأرملة التى تعيش بمفردها مع طفلتها "وردة "، ويقوم ببطولة العمل خمس شخصيات فقط ، فكان السرد فى الفيلم أكثر عمقا وقوة وتركيزا، وكان الممثلون قريبين من بعضهم البعض، وكأن المخرجة تريد أن تعزلهم عن العالم الخارجى حتى لا يتضرروا أكثر.
يذكر أن الدورة الـ18 للمهرجان الدولى للفيلم بمراكش، التى تعقد تحت رعاية العاهل المغربى الملك محمد السادس، انطلقت فى 29 نوفمبر الماضى وتستمر حتى 7 ديسمبر الجارى.
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