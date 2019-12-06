شكرا لقرائتكم خبر عن عيد نجمة الفوازير.. عندما خطفت شريهان الأضواء من عبد الحليم وفريد الأطرش؟ والان مع تفاصيل الخبر
شريهان التي أتاحت لها الأقدار التعرف علي كافة النجوم في سن صغير بسبب أخيها الموسيقار الكبير عمر خورشيد، لها العديد من القصص التي عاشتها مع نجوم كبار واحدة منها كانت مع الثنائي فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ، وروتها أثناء استضافتها في أحد البرامج التليفزيونية قديماً قبل سنوات.
الحكاية حينما كانت تبلغ 8 سنوات فقط من عمرها، ووقتها سافرت لبنان مع عائلتها بهدف الاحتفال بعيد ميلاد عمرو خورشيد الذي حرص العديد من النجوم والنجمات علي حضوره، ولعل أبرزهم فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ، لتظهر شريهان وتخطف الأضواء من الجميع برقصها على غنائها ليحتفي بها عبد الحليم ويهديها سلسلة بها خرزة زرقاء كان يرتديها.
شريهان أكدت أن ذلك جعل فريد الأطرش يقول له :طب أنا مش لابس حاجة اديها ليها، أعمل ايه بقه"، لتؤكد شريهان أنها كانت محظوظة بمقابلة هؤلاء النجوم في هذا السن الصغير.
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