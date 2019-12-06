الجزائرى حسن فرحانى :أتوقع نهضة فنية وثقافية فى وهران عقب استقرار الأوضاع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج الجزائرى حسن فرحانى، إن التجارب السينمائية فى الجزائر اكتسبت أرضية جيدة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن جيلا من الشباب استطاع أن يقدم تجارب أثبتت حضورا فى المهرجانات الدولية مثل حبيبة جحنين، ومالك بن إسماعيل، والياس سالم وطارق طاقية وآخرين، إلى جانب الجيل الذى قدم إنتاجا متنوعا للسينما الجزائرية.
وتوقع ان يتغير الوضع الفنى والثقافى بشكل عام بعد استقرار الأوضاع فى الجزائر متوقعا ان تشهد الصناعة السينمائية نهوضا مع تنوع الموضوعات والتعاون مع صناع السينما فى أوربا للتقارب الجغرافى والثقافى .
تتناول قصة فيلم "143 شارع الصحراء" لحسن فرحانى حكاية " مليكة " القادمة من الشرق الجزائرى إلى صحراء المنيعة، وهى تدير متجرا صغيرا على طريق فى الصحراء المقفرة فى الجنوب الجزائري، تقدم من خلاله خدماتها للمسافرين من سائقى الشاحنات والباحثين عن المغامرات وعابرى السبيل، وهو أول تجربة فى الفيلم الطويل للمخرج الشاب الذى سبق أن قدم فيلما وثائقيا خلال العام ٢٠١٦ تحت عنوان " فى راسى رومبوان” ، ونال إعجاب الجمهور ونقاد السينما وتوج بجائزة مهرجان الفيلم الملتزم بالجزائر، حيث عمد الفيلم إلى توجيه رسائل سياسية وأخرى اجتماعية .
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